Предприятия концерна «Беллесбумпром» активно экспортируют свою продукцию в Российскую Федерацию.

Как сообщает Telegram-канал концерна, поставки осуществляются в 72 региона страны. В семерку лидеров по объемам экспорта по итогам января-июля текущего года входит Краснодарский край.

В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимает мебель, плитная продукция, изделия из бумаги и картона. Сюда также поставляется фанера, двери, окна и прочие изделия.