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ЭКОНОМИКА РБ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ В ТОП-7 ПО ОБЪЕМАМ ЭКСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В РФ
15:39 19.09.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» активно экспортируют свою продукцию в Российскую Федерацию.
Как сообщает Telegram-канал концерна, поставки осуществляются в 72 региона страны. В семерку лидеров по объемам экспорта по итогам января-июля текущего года входит Краснодарский край.
В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимает мебель, плитная продукция, изделия из бумаги и картона. Сюда также поставляется фанера, двери, окна и прочие изделия.
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