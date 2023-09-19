Объем грузов на Белорусской железной дороге c начала 2023 года достиг 50 млн тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это более 30 номенклатурных групп грузов, производимых предприятиями нашей страны, которые дорога перевозит как внутри республики, так и за ее пределы. Основными драйверами роста стали строительные грузы, химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, лесные грузы, цемент и ряд другой продукции, востребованной на внешних рынках сбыта.

Для сравнения: в прошлом году уровень погрузки 50 миллионов тонн на белорусской магистрали был достигнут в октябре.

С начала года рост погрузки к аналогичному периоду 2022 года составил 9%. Это стало возможным благодаря проводимой Белорусской железной дорогой работе совместно с грузовладельцами, министерствами и ведомствами Республики Беларусь по выстраиванию новых транспортно-логистических решений и переориентации экспортных грузопотоков в условиях трансформации и изменения рынков сбыта.

Белорусская железная дорога совместно с грузоотправителями нашей страны принимает все возможные меры по созданию устойчивых торговых связей при поставках товаров в Россию, страны Азии, Китай и другие страны как по сухопутным маршрутам, так и с задействованием портовой инфраструктуры.

Одним из приоритетных и перспективных направлений является погрузка и перевозка грузов в контейнерах. За 8 месяцев 2023 года из Беларуси в Китай отправлено 958 контейнерных поездов с различной номенклатурой белорусских грузов. Необходимо отметить, что в 2022 году данный объем был достигнут только к концу года.

Расширение географии маршрутов потребовало поиска новых логистических схем, которые БЖД выстраивает совместно со всеми участниками рынка транспортных услуг.