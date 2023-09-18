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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕХНЕЦИЯ-99M ГТ-5К ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПРИБЫЛА В БЕЛАРУСЬ


14:12 19.09.2023

Первая партия генераторов технеция-99m ГТ-5К для медицинских учреждений прибыла в Беларусь. Технику поставило АО «В/О «Изотоп» (входит в дивизион «Технологии здоровья») в рамках контракта, заключенного по итогам международного тендера РУП «Белфармация» в 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АО «В/О «Изотоп», генераторы технеция-99m используются для проведения диагностических процедур при онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Технеций-99m – наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80% процедур на ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография).

«АО «В/О «Изотоп» своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по контракту на поставку генераторов технеция-99m ГТ-5К в Беларусь», – отметил генеральный директор АО «В/О «Изотоп» Максим Кушнарев.

В соответствии с заключенным контрактом АО «В/О «Изотоп» поставит в Беларусь более 900 генераторов технеция-99m ГТ-5К разной активности производства. Таким образом, Росатом обеспечит годовую потребность медицинских учреждений Беларуси в генераторах технеция-99м на 100%.

СПРАВКА: «Технологии здоровья» (АО «Русатом Хэлскеа») – дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины; производство и поставка изотопной продукции (50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки продукции.

АО «В/О «Изотоп» - отраслевой интегратор в области оборота и продвижения изотопной продукции Госкорпорации «Росатом», официальный поставщик продукции изотопного комплекса Росатома на международный рынок и ключевой поставщик данной продукции на внутренний рынок. Среди партнеров АО «В/О «Изотоп» - 170 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах мира, и порядка 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, промышленные предприятия и научные организации.
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