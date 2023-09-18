Розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 48,8 млрд рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 21,8 рубля против 19,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе-августе 2023 г. составил 46,1 млрд рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 99,9 млрд рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 3,2 млрд. рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.