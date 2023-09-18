|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НА 6%
13:55 19.09.2023
Розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 48,8 млрд рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 21,8 рубля против 19,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе-августе 2023 г. составил 46,1 млрд рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 99,9 млрд рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 3,2 млрд. рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
Курсы в банках
на 19.09.2023
Конвертация в банках
на 19.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте