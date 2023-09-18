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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛИ О РОСТЕ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К БЕЛОРУССКИМ РУБЛЯМ


13:19 19.09.2023

Доверие белорусов к национальной валюте растет. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун в эфире ток-шоу «По существу» телеканала «Столичное телевидение», комментируя наблюдаемое увеличение доли сбережений в белорусских рублях.

«Если смотреть по структуре банковских сбережений, то у нас уже на протяжении года тенденция такова: депозиты в валюте снижаются, а в рублях растут. Причем темпы достаточно высокие: до 5% в месяц. Еще один примечательный факт: если посмотреть динамику купли-продажи валюты по итогам 8 месяцев, то видно, что население выступает ее чистым продавцом», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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