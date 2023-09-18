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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,2%
12:50 19.09.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 101,9%, с декабрем 2022 г. – 106,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,8% и 101,1% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 107,1%, потребительские товары – 100,4% и 100,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 92,5%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 96,2% соответственно, животноводстве – 99,9% и 91,7% соответственно.
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