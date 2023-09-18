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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА АЛКОГОЛЯ ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ ВЫЯВИЛИ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
12:12 19.09.2023
В течение недели гомельские таможенники предотвратили четыре попытки незаконного ввоза алкогольной продукции в общем количестве более 93 литров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушили законодательство физические лица при транспортировке товара из России в Беларусь.
Так, на участке автодороги M-10 таможенники остановили грузовик и две легковушки. В машинах находились пластиковые бутыли и стеклянные бутылки с алкоголем и спиртосодержащей жидкостью. Общий объем незаконно перемещаемой продукции составил 20 литров.
В отношении водителей начаты административные процессы в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.13.21 КоАП Республики Беларусь. Санкциями статьи предусмотрен штраф до 100 базовых величин с конфискацией продукции в части превышения допустимого количества.
Еще один факт гомельские таможенники выявили совместно с оперативниками БЭП Центрального РОВД Гомеля. В личном автомобиле 64-летнего гомельчанина правоохранители обнаружили 130 бутылок с «элитным» коньяком Hennessy XO и Courvoisie, которые нарушитель еще не успел выгрузить после ввоза в Беларусь из России. Рыночная стоимость брендированных напитков могла бы достигать свыше 80 тыс. рублей. Только вся партия имела признаки хорошей реплики на оригинальные бутылки, а содержимое, соответственно, суррогат. Мужчина пояснил, что алкоголь приобрёл для собственных нужд в соседней стране.
В отношении гражданина также начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст.13.21 КоАП Республики Беларусь.
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