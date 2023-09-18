ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛ НА 20,7%

11:57 19.09.2023 В Беларуси грузооборот январе-августе 2023 г. составил 47,7 млрд тонно-километров, или 79,3% к соответствующему периоду 2022 года. Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 15 171,7 млн пассажиро-километров, или 110,3% к соответствующему периоду 2022 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1015,8 млн человек, или 103,1% к январю-августу 2022 г.