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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,5%


11:13 19.09.2023

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,1%, с декабрем 2022 г. – 101,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за август 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с августом 2022 года на 3%. В январе-августе 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.

Цены на непродовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 0,9%. За август 2023 года к уровню августа 2022 года цены снизились на 1,3%. В январе-августе текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 4,4% к уровню января-августа 2022 года.

Цены на услуги в августе 2023 г. увеличились по сравнению с июлем на 0,2%, с начала года - на 6,5%. За август 2023 года услуги подорожали по сравнению с августом 2022 года на 7,1%. В январе-августе 2023 года к уровню января-августа 2022 года цены возросли на 7,2%.
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