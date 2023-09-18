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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 170 ЛЕГКОВЫХ АВТО НАХОДЯТСЯ В ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:58 19.09.2023
Более 170 легковых авто находятся в очереди на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за сутки пропустили на свою территорию 37% авто от нормы.
Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка).
Грузовой транспорт ожидает оформления на въезд в Литву и Латвию перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Силене (Урбаны). Наименьшее количество фур за сутки пропустили сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — всего 20% от нормы.
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