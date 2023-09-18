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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ


10:40 19.09.2023

По требованию прокуратуры Брестской области местные органы власти усилили контроль за деятельностью застройщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, поводом для прокурорского реагирования стали результаты проверки областной прокуратуры того, как соблюдалось законодательство на объектах долевого строительства в Пинске.

Установлено, что два застройщика начали работы по возведению целого ряда многоквартирных долевых жилых домов без уведомления органов государственного строительного надзора и выполняли их самовольно на протяжении более шести месяцев. При этом многоквартирные дома возводились со значительными отступлениями от утвержденной проектной документации, что влияло на технико-экономические показатели. Технический и авторский надзор за строительством, как оказалось, не был организован надлежащем образом.

Кроме того, один из закройщиков не уплатил в областной бюджет свыше 300 тыс. рублей возмещаемых затрат на строительство распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по двум многоквартирным домам.

В результате прокуратура Брестской области внесла в Пинский горисполком представление: в акте надзора потребовано устранить вскрытые нарушения законодательства и взыскать с застройщика затраты на строительство инженерной инфраструктуры, которые тот необоснованно не уплатил.

Пинский горисполком принял конкретные меры для повышение эффективности разрешительных и контрольных процедур в строительстве. При этом после рассмотрения представления прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности был привлечен ряд должностных лиц. С застройщика взысканы неуплаченные затраты в размере более 300 тыс. рублей и составлен график возмещения им в бюджет указанных сумм – по нему в областной бюджет уже перечислен первый платеж в сумме почти 40 тыс. рублей.

Одновременно прокуратура Брестской области направила в Брестский облисполком информационную записку, после рассмотрения которой городские и районные исполкомы повысили эффективность контроля за работой застройщиков при долевом строительстве, организацией системного взаимодействия с территориальными органами госстройнадзора, а также обеспечению своевременного возмещения затрат в бюджет.
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