ЭКОНОМИКА РБ

НА УЧАСТКЕ АВТОДОРОГИ Р46 «ЛЕПЕЛЬ – ПОЛОЦК – ГРАНИЦА РФ» ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

10:18 19.09.2023 На автодороге Р46 «Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации» на участке с 67,7 км по 70,2 км полностью закрыто движение. Как сообщает ГАИ Витебской области, движение транспорта закрыто с 18 сентября на время ведения капитального ремонта указанного участка дороги. Объезд осуществляется по автодороге «Подъезд к Полоцку от автодороги Р20».