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ЭКОНОМИКА РБ


НА УЧАСТКЕ АВТОДОРОГИ Р46 «ЛЕПЕЛЬ – ПОЛОЦК – ГРАНИЦА РФ» ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА


10:18 19.09.2023

На автодороге Р46 «Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации» на участке с 67,7 км по 70,2 км полностью закрыто движение.

Как сообщает ГАИ Витебской области, движение транспорта закрыто с 18 сентября на время ведения капитального ремонта указанного участка дороги.

Объезд осуществляется по автодороге «Подъезд к Полоцку от автодороги Р20».
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