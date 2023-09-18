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ЭКОНОМИКА РБ


В НАН БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ XX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ-2023»


10:09 19.09.2023

20 сентября 2023 года в НАН Беларуси (пр. Независимости, 66) состоится открытие XX Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в работе конференции примут участие молодые ученые, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты Беларуси, работающие в таких направлениях науки как: аграрные, биологические, медицинские, гуманитарные, физико-технические, физико-математические, по химии и наукам о Земле, а также молодые исследователи из России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

Всего на конференцию заявлено более 300 участников.

20 сентября и 21 сентября 2023 года пройдет работа 13 секций по разным направлениям науки на базе Центральной научной библиотеки имени Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси (ул. Сурганова 15).

22 сентября 2023 года в рамках конференции пройдет образовательный форум «Путь в Науку».

С расписанием основных мероприятий конференции можно ознакомиться здесь.
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