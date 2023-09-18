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ЭКОНОМИКА РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 256,6 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И 706,3 ТЫС. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ


09:57 19.09.2023

Аграрии Беларуси накопали 256,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,9 ц/га и 706,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 449,9 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на 19 сентября в стране намолочено 7482,5 тыс. тонн зерна: 6223,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1031,7 тыс. тонн рапса.

Уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской, Гомельской. К настоящему времени убрано 11,7 тыс. га и намолочено 86,6 тыс. тонн кукурузы при урожайности 73,9 ц/га.

Собрано 9381,9 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 37,5 тыс. тонн при урожайности 14,8 ц/га, проса - 17,1 тыс. тонн при урожайности 19,2 ц/га.

Заготовлено 102,9 тыс. тонн льнотресты.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 82,3% к скошенным площадям.
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