В этом году отечественные производители сахара все более активно используют биржевой механизм как для закупок семян сахарной свеклы, так и для реализации продукции ее переработки на экспорт. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Например, по итогам 8 месяцев 2023 г. поставки сахара на экспорт достигли 10,5 тыс. т, что сопоставимо с показателем за весь прошлый год. В качестве покупателей выступили компании из 5 стран.

Продажи свекловичного жома и мелассы составили 48 тыс. т - темп роста к январю-августу 2022 г. 159%. Основные рынками сбыта являются страны Европы.

Кроме того, осуществляются крупные закупки семян сахарной свеклы на биржевой площадке.

С начала года сумма сделок белорусских сахаропроизводителей уже превысила 50 млн BYN, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

В настоящее время площадку БУТБ в своей торгово-закупочной деятельности используют все 4 отечественных производителя сахара: Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Скидельский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод.

На бирже они в основном закупают уголь (антрацит), средства защиты растений и семенной материал), а на экспорт поставляют белый сахар-песок, свекловичный жом и мелассу