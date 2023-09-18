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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
09:35 19.09.2023
В этом году отечественные производители сахара все более активно используют биржевой механизм как для закупок семян сахарной свеклы, так и для реализации продукции ее переработки на экспорт. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).
Например, по итогам 8 месяцев 2023 г. поставки сахара на экспорт достигли 10,5 тыс. т, что сопоставимо с показателем за весь прошлый год. В качестве покупателей выступили компании из 5 стран.
Продажи свекловичного жома и мелассы составили 48 тыс. т - темп роста к январю-августу 2022 г. 159%. Основные рынками сбыта являются страны Европы.
Кроме того, осуществляются крупные закупки семян сахарной свеклы на биржевой площадке.
С начала года сумма сделок белорусских сахаропроизводителей уже превысила 50 млн BYN, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.
В настоящее время площадку БУТБ в своей торгово-закупочной деятельности используют все 4 отечественных производителя сахара: Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Скидельский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод.
На бирже они в основном закупают уголь (антрацит), средства защиты растений и семенной материал), а на экспорт поставляют белый сахар-песок, свекловичный жом и мелассу
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