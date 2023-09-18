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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОСЛО НА 7,9%
09:23 19.09.2023
В январе-августе 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 119,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню января-августа 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,6%, в обрабатывающей промышленности – на 9,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,1%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,4%.
Индекс промышленного производства за август 2023 г. к августу 2022 г. составил 113,5%, к июлю 2023 г. – 107,5%.
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