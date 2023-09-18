В январе-августе 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 119,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню января-августа 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,6%, в обрабатывающей промышленности – на 9,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,1%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,4%.

Индекс промышленного производства за август 2023 г. к августу 2022 г. составил 113,5%, к июлю 2023 г. – 107,5%.