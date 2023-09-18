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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ БИЗНЕСУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ СОСТОИТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ В МОГИЛЕВЕ
18:19 18.09.2023
Бесплатный семинар «Безопасный бизнес в условиях цифрового контроля» состоится 28 сентября 2023 г. в Могилеве (ул. Челюскинцев, 78А).
Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», представители ООО «БелАудитАльянс» расскажут о механизмах и инструментах, которые используют налоговые органы Беларуси для контроля за плательщиками, рассмотрят примеры правильной и безопасной структуры бизнеса, предоставят самую свежую информации о практике контрольной деятельности, сложившейся по итогам 2022 и в 2023 году.
Кроме того, эксперты проанализируют типичные нарушения из налоговой и аудиторской практики, а также проконсультируют представителей предприятий-резидентов СЭЗ «Могилев» по интересующим вопросам.
На семинар приглашаются собственника бизнеса для понимания и оценки уровня налоговых рисков, директора компании для правильной организации процессов внутреннего контроля, снижающих налоговые риски и последствия, главные бухгалтера компании для оценки хозяйственных операций с позиции налоговых рисков, организации надлежащего взаимодействия с налоговыми органами и юристы компании для организации процессов юридической защиты бизнеса от налоговых рисков.
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