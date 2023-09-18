В консолидированный бюджет Минской области за январь-август 2023 года поступило 4157,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1132,6 млн рублей, в местные бюджеты – 3025,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления выросли на 248,1 млн рублей в сопоставимых ценах.

На 86,9% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 1208,5 млн рублей, или 27,4% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 789,5 млн рублей (20,3%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 449,8 млн рублей (10,8%), экологического налога (включая налог за добычу) – 441,1 млн рублей (10,6%), налога на добавленную стоимость – 426,9 млн рублей (10,2%), акцизов – 152,2 млн рублей (3,7%), налога на недвижимость – 145,4 млн рублей (3,5%).