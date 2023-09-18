ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОСЕННЯЯ СЕССИЯ БЕЛОРУССКОГО ПАРЛАМЕНТА ОТКРОЕТСЯ 19 СЕНТЯБРЯ


17:31 18.09.2023

19 сентября 2023 года состоится открытие десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», «Об изменении законов по вопросам лицензирования», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении законов по вопросам здравоохранения», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений».

Перечнем вопросов предусмотрено рассмотрение вопросов о ратификации соглашения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, а также о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии и о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2023
валюта курс
EUR 3.4858
USD 3.2667
RUB 3.3793
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5100 +0.04
USD 3.2667 +0.0062
RUB 3.3793 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4740 3.4800
USD 3.2600 3.2680
RUB 3.3650 3.3740
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0631 1.0650
EUR/RUB 102.9000 103.5500
USD/RUB 96.5450 97.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте