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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ НЕМНОГО ВЫРОСЛИ


15:22 18.09.2023

За неделю, с 11 по 18 сентября, цены на квартиры в столице немного выросли. И это как с учетом Минск Мира, так и без него.

Как пишет Realt, за последние семь дней число объявлений в базе подросло на 2% - с 15,6 до 15,9 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 8% из них, средний размер скидки варьировался от $300 до $1000. В то же время в 2% объявлений цены увеличились — от $1000 до $4000. Также было размещено более 1,5 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,4% и составил $1371. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1527, что на 1% больше, чем в прошлый понедельник.

В основном увеличение объема базы объявлений произошло за счет 3-комнатных квартир, число которых увеличилось почти на 5%. Также увеличился выбор «однушек» и «двушек» — на 1% в обоих случаях. В то же время 4-комнатных квартир стало меньше на 2%.

Среди районов города наибольший рост числа объявлений отмечался в Первомайском — плюс 10%. В Ленинском, Московском, Советском и Фрунзенском районах число выставленных на продажу квартир за неделю снизилось.

В разрезе числа комнат в основном наблюдался рост средних цен. Единственным исключением стали 4-комнатные квартиры, стоимость которых за неделю снизилась в среднем на 0,2%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Московском — плюс 0,9%. В то же время существеннее всего цены снизились в Центральном и Заводском районах — минус 0,9% и 0,8% соответственно.
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