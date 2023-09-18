Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 98,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,1% и 106% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 97,9%, потребительские товары – 100,03% и 99,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 96,3%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 96,5% соответственно, животноводстве – 99,7% и 96,2% соответственно.