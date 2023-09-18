|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,5%
14:09 18.09.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 98,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,1% и 106% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 97,9%, потребительские товары – 100,03% и 99,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 96,3%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 96,5% соответственно, животноводстве – 99,7% и 96,2% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
Курсы в банках
на 18.09.2023
Конвертация в банках
на 18.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте