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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ


13:38 18.09.2023

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз шоколадных конфет в пункте пропуска «Привалка». Транспортное средство Volvo с товаром следовало из Бельгии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, в документах, представленных для таможенного оформления чешским перевозчиком, не была указана половина из ввозимых на территорию ЕАЭС шоколадных конфет. Стоимость партии незаконно ввозимых сладостей составила более 110 тыс. рублей.

Гродненские таможенники выявили нарушение законодательства с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма явно указывала на большее количество фактически находящихся в грузовом отсеке коробок с конфетами, чем было заявлено в документах. Это подтвердил последующий досмотр.

Так, незадекларированными оказались более 22 тыс. коробок с шоколадными конфетами. Таможенные платежи при законном перемещении такого количества товаров составили бы порядка 31 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней в отношении чешского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи, может составить до 33 тыс. рублей.
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