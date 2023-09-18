ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТНАЯ ВЫРУЧКА СЕЛЬХОЗПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА ПОЧТИ $4,2 МЛН


12:56 18.09.2023

В Беларуси экспортная выручка сельхозпродовольствия за 7 месяцев составила почти $4,2 млн. об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц в эфире телеканала "Беларусь 1".

"В настоящий момент по итогам работы за 7 месяцев экспортная выручка составила $4 млрд 177 млн. На 4,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на то, что мы продали больше мяса и мясопродуктов на 14 тыс. тонн, цена снизилась на мировом рынке на 4,6 процентных пункта. Мы, естественно, выручки взяли больше, но в целом доходность от этого объема должна быть выше. По молочным продуктам мы продали больше масла на 10 тыс. тонн, больше молочных сливок на 8,6 тыс. тонн. Сыров и творога на 2,3 тыс. тонн. Здесь мы тоже имеем выручку в миллиард 639 млн, но уменьшилась цена на 11%. Доходность могла бы быть больше, но она осталась, к сожалению, меньше", - рассказал чиновник.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
валюта курс
EUR 3.4773
USD 3.2605
RUB 3.3817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5100 +0.04
USD 3.2667 +0.0062
RUB 3.3793 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4740 3.4800
USD 3.2600 3.2680
RUB 3.3650 3.3740
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0631 1.0650
EUR/RUB 102.9000 103.5500
USD/RUB 96.5450 97.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте