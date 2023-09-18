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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТНАЯ ВЫРУЧКА СЕЛЬХОЗПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА ПОЧТИ $4,2 МЛН
12:56 18.09.2023
В Беларуси экспортная выручка сельхозпродовольствия за 7 месяцев составила почти $4,2 млн. об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц в эфире телеканала "Беларусь 1".
"В настоящий момент по итогам работы за 7 месяцев экспортная выручка составила $4 млрд 177 млн. На 4,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на то, что мы продали больше мяса и мясопродуктов на 14 тыс. тонн, цена снизилась на мировом рынке на 4,6 процентных пункта. Мы, естественно, выручки взяли больше, но в целом доходность от этого объема должна быть выше. По молочным продуктам мы продали больше масла на 10 тыс. тонн, больше молочных сливок на 8,6 тыс. тонн. Сыров и творога на 2,3 тыс. тонн. Здесь мы тоже имеем выручку в миллиард 639 млн, но уменьшилась цена на 11%. Доходность могла бы быть больше, но она осталась, к сожалению, меньше", - рассказал чиновник.
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