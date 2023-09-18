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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР НАЗВАЛ ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ
12:47 18.09.2023
Снижение цен на непродовольственные товары в Беларуси стало основным драйвером замедления инфляции. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Годовая инфляция в Беларуси продолжила замедляться: прирост потребительских цен составил 2,3% г/г в августе по сравнению с 2,7% г/г в июле и 2,9% г/г в июне. Снижение цен на непродовольственные товары на 2,6% г/г в августе стало основным драйвером замедления инфляции», - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены на эту группу товаров снижались в годовом выражении третий месяц подряд (-2% г/г в июле и -1% г/г в июне). Рост цен на продовольственные товары замедлился (3,4% г/г в августе по сравнению с 3,9% г/г в июле). На услуги цены выросли на 7,2 г/г в августе, что соответствует июльскому значению.
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