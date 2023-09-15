ЭКОНОМИКА РБ

ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЯНО УЖЕ СВЫШЕ 44% ПЛОЩАДЕЙ

11:59 18.09.2023 Озимыми культурами в Минской области засеяно уже свыше 44% площадей. Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, уже засеяно более 151 тыс. га, что к уровню прошлого года больше на 15 тыс. га. Осталось засеять 197 тыс. га площадей. Свыше 40% от плана выполнили Борисовский, Воложинский, Логойский, Несвижский, Слуцкий и Смолевичский районы. Среди отстающих — Узденский, Солигорский, Любанский и Виленский районы. В целом, посевная проходит в штатном режиме. Утверждается, что аграрии обеспечены семенами, удобрениями и топливом.