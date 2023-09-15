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ЭКОНОМИКА РБ
ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЯНО УЖЕ СВЫШЕ 44% ПЛОЩАДЕЙ
11:59 18.09.2023
Озимыми культурами в Минской области засеяно уже свыше 44% площадей.
Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, уже засеяно более 151 тыс. га, что к уровню прошлого года больше на 15 тыс. га.
Осталось засеять 197 тыс. га площадей.
Свыше 40% от плана выполнили Борисовский, Воложинский, Логойский, Несвижский, Слуцкий и Смолевичский районы.
Среди отстающих — Узденский, Солигорский, Любанский и Виленский районы.
В целом, посевная проходит в штатном режиме. Утверждается, что аграрии обеспечены семенами, удобрениями и топливом.
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