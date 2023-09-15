На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 15 сентября 2023 года прошла встреча с руководителями интернет-магазина OZON (ООО «Интернет Решения», Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы статуса электронной торговой площадки, функционирования пунктов выдачи заказов, и ряд других аспектов, непосредственно затрагивающих возможности белорусских продавцов и защиту прав белорусских потребителей.

Кроме того, на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию белорусского законодательства в части закрепления правового статуса маркетплейсов.

Глава МАРТ Алексей Богданов отметил высокую интенсивность контактов между представителями министерства и интернет-магазина. Вместе с тем обратил внимание на наличие ряда проблем при взаимодействии.

«Предлагаю продолжить поиск баланса между интересами бизнеса, общества и государства», - констатировал министр.