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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ПРЕДЛОЖИЛИ РУКОВОДСТВУ МАРКЕТПЛЕЙСА OZON НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
11:41 18.09.2023
На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 15 сентября 2023 года прошла встреча с руководителями интернет-магазина OZON (ООО «Интернет Решения», Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы статуса электронной торговой площадки, функционирования пунктов выдачи заказов, и ряд других аспектов, непосредственно затрагивающих возможности белорусских продавцов и защиту прав белорусских потребителей.
Кроме того, на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию белорусского законодательства в части закрепления правового статуса маркетплейсов.
Глава МАРТ Алексей Богданов отметил высокую интенсивность контактов между представителями министерства и интернет-магазина. Вместе с тем обратил внимание на наличие ряда проблем при взаимодействии.
«Предлагаю продолжить поиск баланса между интересами бизнеса, общества и государства», - констатировал министр.
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