Потребительские цены в Витебской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем снизились на 0,5%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за август 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с августом 2022 года на 0,8%. В январе-августе 2023 года рост цен составил 4,7% к уровню января-августа 2022 года.

Продовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем подешевели на 1,2%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 2,5%. Годовой рост цен в августе 2023 года составил 2,8%. За январь-август 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%.

Цены на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем выросли на 0,3%, с начала года – на 1,9%. Годовое снижение цен в августе 2023 года составило 1,9%. В январе-августе текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-августом 2022 года на 2,4%.

Цены на услуги в августе 2023 г. по сравнению с июлем увеличились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 5,9%. За август текущего года цены на услуги увеличились к августу 2022 года на 7,2%. В январе-августе 2023 года к уровню января-августа 2022 года услуги подорожали на 6,8%.