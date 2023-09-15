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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СКОПЛЕНИЕ АВТО НА ВЪЕЗД В ЕС
10:56 18.09.2023
Незначительное скопление авто фиксируется на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 более 90 единиц легкового транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении.
Скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Кукурыки (Козловичи).
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