ЭКОНОМИКА РБ

ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СКОПЛЕНИЕ АВТО НА ВЪЕЗД В ЕС

10:56 18.09.2023 Незначительное скопление авто фиксируется на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По состоянию на 10:00 более 90 единиц легкового транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении. Скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Кукурыки (Козловичи).