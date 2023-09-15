В Беларуси на 18 сентября 2023 года намолочено 7465,8 тыс. тонн зерна: 6208,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 992,6 тыс. тонн рапса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в четырех областях республики – Брестской, Гродненской, Минской, Гомельской – убрано 9,96 тыс. га кукурузы на зерно и намолочено 73,7 тыс. тонн при урожайности 74,0 ц/га.

Собрано 8886,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 36,1 тыс. тонн при урожайности 14,8 ц/га, проса - 16,7 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га.

На сегодня заготовлено 100,9 тыс. тонн льнотресты.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 81,7% к скошенным площадям.

Хозяйства страны накопали 239,2 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,6 ц/га.

В стране накопано 655,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 451,8 ц/га.