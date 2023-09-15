|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 7,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ АГРАРИИ БЕЛАРУСИ
10:54 18.09.2023
В Беларуси на 18 сентября 2023 года намолочено 7465,8 тыс. тонн зерна: 6208,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 992,6 тыс. тонн рапса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в четырех областях республики – Брестской, Гродненской, Минской, Гомельской – убрано 9,96 тыс. га кукурузы на зерно и намолочено 73,7 тыс. тонн при урожайности 74,0 ц/га.
Собрано 8886,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 36,1 тыс. тонн при урожайности 14,8 ц/га, проса - 16,7 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га.
На сегодня заготовлено 100,9 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 81,7% к скошенным площадям.
Хозяйства страны накопали 239,2 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,6 ц/га.
В стране накопано 655,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 451,8 ц/га.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
Курсы в банках
на 18.09.2023
Конвертация в банках
на 18.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте