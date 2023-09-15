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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
10:29 18.09.2023
Госатомнадзор опубликовал отчет об общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС, которые были проведены 8 сентября 2023 года.
К тексту отчета прилагается полный перечень вопросов, которые поступили организаторам от общественности досрочно и в день общественных слушаний, и ответов на них.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
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