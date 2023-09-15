Госатомнадзор опубликовал отчет об общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС, которые были проведены 8 сентября 2023 года.

К тексту отчета прилагается полный перечень вопросов, которые поступили организаторам от общественности досрочно и в день общественных слушаний, и ответов на них.

С документом можно ознакомиться по ссылке.