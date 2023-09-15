|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАКУПИТ В РОССИИ ДО 500 ТЫСЯЧ ТОНН ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
09:34 18.09.2023
Беларусь до конца текущего года закупит в России до 500 тысяч тонн зерна для нужд животноводства. Об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн тонн зерна для нашего общественного животноводства, то в этом году будут эти объемы увеличены - 5,9 млн тонн мы свои будем выделять. Плюс до 500 тысяч тонн мы будем докупать в Российской Федерации", - сообщил Заяц.
"Еще раз повторю - до 500 тысяч тонн. Когда обмолотим полный объем кукурузы, мы будем видеть - или 500 или 400, но свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - уточнил он.
По его словам, "в соответствии с постановлением Совмина РБ установлена цена в размере 12500 российских рублей за одну тонну без НДС".
"Это практически цена нашего внутреннего рынка, нашего отечественного зерна. То есть, мы покупаем по себестоимости", - утверждает Заяц.
Он также заверил, что "у нас в закромах есть 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую мы сегодня можем использовать на продовольственные цели: понадобится какой-то стране мука - можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
Курсы в банках
на 18.09.2023
Конвертация в банках
на 18.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте