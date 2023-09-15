Валовой внешний долг Беларуси на 1 июля 2023 года составил $36,8 млрд и во II квартале 2023 года снизился на 2,2%. Об этом говорится в статотчете Нацбанка.

С начала года валовой внешний долг снизился на 7,4%.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2023 года составил $17,2 млрд и за II квартал уменьшился на 1,3%. С начала года снижение составило 7,0%.

В том числе внешний госдолг за счет эмиссии ценных бумаг (евробондов) на 1 июля 2023 года составил $2,7 млрд и за II квартал вырос на 1,3%. С начала года показатель сократился на 7,0%.

Внешняя задолженность депозитных организаций (банков) составила $5,4 млрд и снизилась во II квартале на 6,1%. С начала года внешняя задолженность сократилась на 14,3%.

Внешний долг нефинансового сектора (предприятий) составил $12,0 млрд и снизился во II квартале на 1,7%. С начала года показатель сократился на 5,7%.

Задолженность компаний перед прямыми инвесторами во II квартале сократилась на 1,9% до $2,1 млрд. С начала года задолженность уменьшилась на 0,6%.

Просроченная задолженность компаний на 1 июля 2023 года составила $971,5 млн и за II квартал выросла на 4,8%. С начала года она увеличилась на 6,9%.