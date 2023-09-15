В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 18,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1181,3 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-августе 2022 г., молока – 5599,5 тыс. тонн (на 5,5% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 82,6% производства яиц.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,1 млн. тонн при средней урожайности 32,6 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 6,8 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 3,7 млн тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 16,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,7 центнера.