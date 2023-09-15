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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЧАСТНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ В СМОЛЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ
17:46 15.09.2023
Комитет госконтроля Минской области приостановил работу частной кондитерской фабрики в Смолевичском районе из-за грубых нарушений законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, предприятие производило и реализовывало кондитерские изделия без предусмотренных законодательством документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. За указанное нарушение на предприятие наложен штраф в размере 14 тыс. рублей.
Кроме того, в цехах предприятия выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил. Продукция хранилась без информации о дате изготовления и сроках годности, не соблюдались условия ее хранения, пищевые ингредиенты находились в загрязненной и поврежденной таре и упаковке и др.
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