За январь-июль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 25,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,7 млрд рублей, или 10,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 26,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,7 млрд рублей, или 6,6% от общего объема кредиторской задолженности.