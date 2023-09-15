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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ SPACE UNIVERSITY РЕАЛИЗУЮТ В БГУ


17:14 15.09.2023

Программу развития предпринимательских проектов Space University реализуют в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, интенсив будет полезен желающим начать предпринимательскую карьеру, реализовать собственный проект, приобрести новые знания, навыки и компетенции в области бизнеса.

В частности, слушатели научатся составлять инвестиционный питч-дек, получат поддержку от экспертов и профильного сообщества, найдут единомышленников и смогут создать собственную команду. Программа включает трехэтапный комплекс мероприятий, направленных на создание и продвижение инновационных бизнес-идей и стартапов.

К участию приглашаются студенты и преподаватели всех белорусских вузов. Для этого необходимо до 20 сентября включительно кратко описать идею будущего стартапа и зарегистрироваться по ссылке.

Проекты участников подробно рассмотрит экспертная комиссия на отборочных презентациях, которые пройдут с 21 по 30 сентября. Их организуют в формате трехминутных публичных защит. Оценит работы жюри в составе резидентов Стартап-центра БГУ, опытных предпринимателей, партнеров и выпускников программы. По итогам первого тура назовут лучших авторов, которые продолжат обучение на семинедельном курсе StartUp Skills.

Второй этап запланирован со 2 октября по 22 ноября. Здесь участники посетят лекции и тренинги экспертов в области маркетинга, финансов и PR, получат качественные консультации трекеров и менторов по развитию бизнес-идей. Итогом обучения станет подготовка стратегии по реализации стартапа, которую предстоит презентовать и защитить. Лучшие работы рассмотрят с 24 по 26 ноября на заключительном туре. Он предполагает проведение конкурса стартап-проектов Space University финалистов программы.

Организаторами программы выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space.
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