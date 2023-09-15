|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОБСУДЯТ СТРАТЕГИЮ РЕАГИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРУГРОЗ
14:43 15.09.2023
В Минске 28 сентября 2023 года состоится бесплатная конференция по информационной безопасности SOCcon.
Конференция посвящена построению результативной кибербезопасности, способной сдержать натиск злоумышленников. Эксперты расскажут о том, как сделать защиту эффективной и измеримой и поделятся опытом построения SOС. Специалисты также обсудят требования указа главы государства № 40 «О кибербезопасности». Помимо выступлений, планируется панельная дискуссия с представителями регулятора и бизнеса на тему кибербезопасности и тому, как быть при нехватке кадров.
Конференция бесплатная, принять в ней участие может любой желающий. Для записи нужно заполнить форму регистрации до 16.00 27 сентября.
Positive SOCcon впервые пройдет в Беларуси. На мероприятии соберутся представители регулятора, топ-менеджеры, руководители и специалисты из сфер IT и информационной безопасности.
Ее организует компания Positive Technologies – одна из компаний-лидеров в СНГ в сфере кибербезопасности.
Согласно исследованию компании, во II квартале количество инцидентов увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выросла и доля целенаправленных атак – до 78% от общего числа, что на 10% больше, чем в начале года. Уязвимыми оказываются все отрасли экономики: госучреждения, банки и ритейл, а в последнее время на верхние позиции по числу атак вышли медицинские и научно-образовательные организации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
Курсы в банках
на 15.09.2023
Конвертация в банках
на 15.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте