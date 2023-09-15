В Минске 28 сентября 2023 года состоится бесплатная конференция по информационной безопасности SOCcon.

Конференция посвящена построению результативной кибербезопасности, способной сдержать натиск злоумышленников. Эксперты расскажут о том, как сделать защиту эффективной и измеримой и поделятся опытом построения SOС. Специалисты также обсудят требования указа главы государства № 40 «О кибербезопасности». Помимо выступлений, планируется панельная дискуссия с представителями регулятора и бизнеса на тему кибербезопасности и тому, как быть при нехватке кадров.

Конференция бесплатная, принять в ней участие может любой желающий. Для записи нужно заполнить форму регистрации до 16.00 27 сентября.

Positive SOCcon впервые пройдет в Беларуси. На мероприятии соберутся представители регулятора, топ-менеджеры, руководители и специалисты из сфер IT и информационной безопасности.

Ее организует компания Positive Technologies – одна из компаний-лидеров в СНГ в сфере кибербезопасности.

Согласно исследованию компании, во II квартале количество инцидентов увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выросла и доля целенаправленных атак – до 78% от общего числа, что на 10% больше, чем в начале года. Уязвимыми оказываются все отрасли экономики: госучреждения, банки и ритейл, а в последнее время на верхние позиции по числу атак вышли медицинские и научно-образовательные организации.