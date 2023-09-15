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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ


14:08 15.09.2023

Формирование бюджета Гомельской области в январе-августе 2023 года обеспечивали более 830 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и 782 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-август 2023 года в бюджет области поступило 2435,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 471,7 млн рублей, в местные бюджеты – 1963,7 млн рублей.

Около 80% процентов доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 32,9% – за счет подоходного налога, 27,1% – за счет налога на добавленную стоимость, 8,5% – за счет налога на прибыль, 5,8% – за счет акцизов, 5,6% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-августе 2023 года поступило 1763,0 млн рублей. На их долю приходится 72,4% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 520,4 млн рублей (21,4%), индивидуальных предпринимателей – 87,7 млн рублей (3,6%), физических лиц – 64,2 млн рублей (2,6%).
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