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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ ЗАРАБОТАЮТ В МОГИЛЕВЕ С 23 СЕНТЯБРЯ


13:51 15.09.2023

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Могилеве с 23 сентября. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг горисполкома.

Согласно информации, 23 и 24 сентября ярмарки пройдут:

в микрорайоне Соломинка — на территории, прилегающей к ТЦ «Форум» (ул. Крупской, 119) — с 10.00 до 16.00;

на территории, прилегающей к ФОК «Н2О» (ул. Златоустовского, 1) — с 9.00 до 15.00.

30 сентября и 1 октября пополнить запасы урожая можно будет на территории, прилегающей к ДК области (пр-т Пушкинский, 7). В эти дни здесь также запланирован праздник «Багач».

Далее ярмарки пройдут:

6-8 октября — на площадке, прилегающей к ТЦ «Гринвич» (ул. Белинского, 28);

7-8 октября — на территории, прилегающей к средней школе № 13 (ул. Алтайская, 26);

14 октября — в микрорайоне Спутник — на территории, прилегающей к средней школе № 45 (ул. А.Кулешова, 20);

14-15 октября — в микрорайоне Юбилейный (на площадке по ул. Королева, в районе дома № 25), а также на площадке в районе парка аттракционов (пр-т Пушкинский, 1);

20-22 октября — в микрорайоне Соломинка — на территории, прилегающей к ТЦ «Форум» (ул. Крупской, 119);

21 октября — в микрорайоне Мир-2 — на площадке по ул. Орловского, в районе дома № 2;

21-22 октября — на территории, прилегающей к средней школе № 17 (ул. Челюскинцев, 181);

27-29 октября — в микрорайоне Казимировка — на площадке в районе мини-рынка «Казимировский»" (Минское шоссе, 24);

28 октября — в микрорайоне Ямницкий;

28-29 октября — на территории, прилегающей к ФОК «Н20» (ул. Златоустовского, 1);

3-7 ноября — в микрорайоне Соломинка — на территории, прилегающей к ТЦ «Форум» (ул. Крупской, 119), а также в микрорайоне Юбилейный (на площадке по ул. Королева, в районе дома № 25);

4-5 ноября — на площадке в районе парка аттракционов (пр-т Пушкинский, 1).

В управлении торговли и услуг горисполкома подчеркнули, что в графике сельхозярмарок возможны изменения.
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