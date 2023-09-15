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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 1,9%


13:27 15.09.2023

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 98,4%, с декабрем 2022 г. – 101,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в августе 2023 года цены увеличились на 3% к уровню августа 2022 года. В январе-августе текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-августом 2022 года составил 7%.

Непродовольственные товары в августе текущего года подорожали по сравнению с июлем на 0,2%, с декабрем 2022 года - на 1,4%. Годовое снижение цен на непродовольственные товары в августе 2023 года составило 0,5%. В январе-августе 2023 года цены выросли на 4% к уровню января-августа 2022 года.

Цены на услуги в августе 2023 года выросли по сравнению с июлем на 0,5%, с начала года - на 6,4%. За август 2023 года к уровню августа 2022 года рост цен на услуги ускорился до 7,4%. В январе-августе текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7,1%.
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