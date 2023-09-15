ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ БОЛЕЕ 38% БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

12:56 15.09.2023 За восемь месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесено 5,0 млрд рублей Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 38,0% всех поступлений столицы. Всего в Минске зарегистрировано 112,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 40,0 тыс. организаций и 72,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.