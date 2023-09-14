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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 195,9 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И СОБРАЛИ 496,0 ТЫС. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
11:59 15.09.2023
В Беларуси на 15 сентября хозяйства страны накопали 195,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 357,3 ц/га и 496,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 447,1 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, к настоящему времени в стране намолочено 7163,6 тыс. тонн зерна: 6173,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 990,2 тыс. тонн рапса.
Уборка кукурузы на зерно ведется в Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областях. На сегодня в этих регионах убрано 6,07 тыс. га и намолочено 43,3 тыс. тонн кукурузы на зерно при урожайности 71,5 ц/га.
Собрано зеленой массы кукурузы 7386,2 тыс. тонн.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 32,7 тыс. тонн при урожайности 15,1 ц/га, проса - 15,7 тыс. тонн при урожайности 19,5 ц/га.
Заготовлено 96,1 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 79,8% к скошенным площадям.
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