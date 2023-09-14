|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 10,3 МЛН РУБЛЕЙ
11:06 15.09.2023
За январь-август 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 10 353,0 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 2 300,9 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 7 807,0 тыс. рублей, изъято из касс 96,8 тыс. рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 148,3 тыс. рублей.
Кроме того, к недобросовестным плательщикам, допустившим задолженность по платежам в бюджет, помимо мер принудительного исполнения налогового обязательства, применяются меры административного воздействия. Так, за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины) предусмотрены санкции в соответствии со статьей 14.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
За 8 месяцев текущего года по данной статье в отношении субъектов хозяйствования Брестской области рассмотрено 340 дел об административных правонарушениях, общая сумма административных штрафов составила 988,2 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2023
Курсы в банках
на 15.09.2023
Конвертация в банках
на 15.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте