За январь-август 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 10 353,0 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 2 300,9 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 7 807,0 тыс. рублей, изъято из касс 96,8 тыс. рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 148,3 тыс. рублей.

Кроме того, к недобросовестным плательщикам, допустившим задолженность по платежам в бюджет, помимо мер принудительного исполнения налогового обязательства, применяются меры административного воздействия. Так, за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины) предусмотрены санкции в соответствии со статьей 14.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За 8 месяцев текущего года по данной статье в отношении субъектов хозяйствования Брестской области рассмотрено 340 дел об административных правонарушениях, общая сумма административных штрафов составила 988,2 тыс. рублей.