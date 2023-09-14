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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
10:50 15.09.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 14 сентября 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «КитБай научно-исследовательский институт высокотехнологичных инноваций».
Как сообщает сайт парка, компания будет реализовывать проект по созданию Китайско-белорусского исследовательского центра Академии наук провинции Шаньдун.
Центр будет способствовать сотрудничеству между исследовательскими институтами Беларуси и Китая, предоставлять вспомогательные услуги и средства для инкубации научно-технических инновационных предприятий, а также самостоятельно осуществлять НИОКР на территории парка.
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