ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

10:50 15.09.2023 В индустриальном парке «Великий камень» 14 сентября 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «КитБай научно-исследовательский институт высокотехнологичных инноваций». Как сообщает сайт парка, компания будет реализовывать проект по созданию Китайско-белорусского исследовательского центра Академии наук провинции Шаньдун. Центр будет способствовать сотрудничеству между исследовательскими институтами Беларуси и Китая, предоставлять вспомогательные услуги и средства для инкубации научно-технических инновационных предприятий, а также самостоятельно осуществлять НИОКР на территории парка.