Очереди транспорта фиксируются только на въезд в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наибольшая очередь легковых авто — перед литовским погранпереходом Бенякони (Шальчининкай). С понедельника наименьшее количество транспорта пропустили на свою территорию сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — около 43% от нормы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 скопление большегрузов фиксируется только перед литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка).