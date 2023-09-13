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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ТРАНСПОРТА ТОЛЬКО НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ
10:44 15.09.2023
Очереди транспорта фиксируются только на въезд в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Наибольшая очередь легковых авто — перед литовским погранпереходом Бенякони (Шальчининкай). С понедельника наименьшее количество транспорта пропустили на свою территорию сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — около 43% от нормы», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 скопление большегрузов фиксируется только перед литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка).
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