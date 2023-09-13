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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 78% БЮДЖЕТА МИНСКА
10:35 15.09.2023
Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 сентября 2023 года с удельным весом 78,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 21,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,4%, на физических лиц – 2,1%.
На 1 сентября 2023 года в Минске осуществляют деятельность 134,8 тыс. субъектов хозяйствования
В составе хозяйствующих субъектов 62,8 тыс. организаций и 72,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 041,6 тыс. физических лиц.
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