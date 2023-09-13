В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 13 сентября 2023 г. состоялась встреча с отечественными производителями, крупными импортерами и торговыми сетями для обсуждения текущей ситуации в рамках действия постановления правительства № 713 «О системе регулирования цен».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, участники встречи отметили позитивное влияние последних корректировок в системе регулирования цен, активизацию отечественных производителей потребительских товаров и увеличение их доли в розничном товарообороте.

Они также подчеркнули необходимость совершенствования системы ценообразования, в том числе в вопросах рекламы и транспортно-логистических услуг.