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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С ЦЕНАМИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
09:47 15.09.2023
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 13 сентября 2023 г. состоялась встреча с отечественными производителями, крупными импортерами и торговыми сетями для обсуждения текущей ситуации в рамках действия постановления правительства № 713 «О системе регулирования цен».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, участники встречи отметили позитивное влияние последних корректировок в системе регулирования цен, активизацию отечественных производителей потребительских товаров и увеличение их доли в розничном товарообороте.
Они также подчеркнули необходимость совершенствования системы ценообразования, в том числе в вопросах рекламы и транспортно-логистических услуг.
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