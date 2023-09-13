Крупный турецкий производитель синтетической и натуральной пряжи, нитей и волокна впервые реализовал свою продукцию в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сделка по поставке 40 тонн вискозной пряжи в адрес белорусского предприятия текстильной промышленности заключена на площадке промышленных и потребительских товаров.

При этом ранее в текущем году на заявки отечественных предприятий уже откликались производители из Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Таким образом, география зарубежных поставщиков текстильного сырья, использующих торговую платформу БУТБ для работы на белорусском рынке, расширилась до 4 стран.

«Данная сделка – это еще один пример, когда биржевая площадка помогла белорусскому предприятию оперативно найти за рубежом непосредственного производителя необходимой ему продукции. Конкретно в этом случае биржей были привлечены поставщики из нескольких стран, но наиболее выгодные условия предложила турецкая компания. В целом в 2023 г биржевой товарооборот Беларуси и Турции демонстрирует высокую положительную динамику. Так, сумма сделок, заключенных турецкими участниками торгов в январе-августе, оказалась на 31% больше, чем за весь 2022 г. Ключевыми драйверами роста стали активные закупки белорусских пиломатериалов, в том числе с применением адресного механизма, а также экспорт в Турцию лома черных и цветных металлов», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

По информации БУТБ, с начала 2023 года на биржу пришли 18 новых резидентов Турции, и в настоящее время на торгах представлены 50 компаний из этой страны, включая одного биржевого брокера.