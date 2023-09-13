ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 13,1 МЛРД РУБЛЕЙ

09:24 15.09.2023 За восемь месяцев 2023 года Минск собрал 13 106,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,2% (7 492,1 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,8% (5 613,9 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (36,6% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 20,6%, по налогу на прибыль – 15,2%, по акцизам – 6,6%, налогу на доходы – 2,9%, налогу на недвижимость – 1,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,6%, земельному налогу – 1,2%.