«ДрайвМоторс» доставил в Беларусь партию гибридных кроссоверов Nissan X-Trail 2023 года в версии e-Power.

Это первые за последние два года автомобили Nissan нового поколения, которые импортер завез в Беларусь.

Продажи новинки уже стартовали в Минске. Модель представлена в шоу-руме и доступна для тест-драйва. Количество автомобилей ограничено, но при высоком спросе импортер рассмотрит возможность новых поставок.

«Мы ждали этого момента. Не секрет, что с весны прошлого года поставки японских автомобилей в Беларусь приостановлены. И мы сделали многое, чтобы диверсифицировать бизнес и создать один из крупнейших в стране парков автомобилей с пробегом. А сейчас также нашли способ завезти партию новых гибридных кроссоверов Nissan X-Trail. Это мощные паркетники в формате «без ограничений» – с электромоторами и бензиновым двигателем, который выступает в роли генератора. При этом речь о Nissan - сборке высокого качества. Таких автомобилей как раз и не хватало», – отметили в компании-импортере «ДрайвМоторс».

Кроссовер Nissan X-Trail в версии e-Power оснащен 1,5-литровым турбодвигателем, который заряжает аккумулятор. Крутящий момент на колеса передает электромотор мощностью 250 кВт. Гибрид работает как электрокар: быстро трогается, прекрасно маневрирует и бесшумно ездит. А еще – обеспечивает меньше выбросов и требует меньше расходов на обслуживание. И в то же время не нуждается в зарядке на электростанции.

Кроссовер получил полный привод e-4ORCE, который обеспечивает плотное сцепление шин с дорогой. Торможение регулируется для каждого из четырех колес. Максимальная скорость автомобиля – 180 км/ч, а средний расход топлива в городе – 5,53 литра на 100 км.

Габариты кроссовера рассчитаны на семью: длина – 4681 мм, ширина – 1840 мм, а высота – 1730 мм. Внешне автомобиль отличают светодиодные фары, стильный радиатор V-Motion, внушительные вентиляционные отверстия и квадратный капот двигателя. Фары регулируются автоматически и тускнеют при виде встречного автомобиля, чтобы не ослепить водителя.

В пятиместном салоне – эргономичные сиденья, багажник на 575 литров и трехзонный климат-контроль. Предусмотрены 10,8-дюймовый проекционный дисплей, 12,3-дюймовая приборная панель, интерактивная 3D-панель и мощная аудиосистема. Над головой – панорамная крыша с люком.

Автомобиль с 19-дюймовыми легкосплавными дисками предлагается в максимальной комплектации. В дороге помогают около 20 «умных помощников» – от технологии автопарковки ProPILOT Park и предупреждения о пешеходе до системы помощи при торможении и интеллектуальной коррекции полосы движения.

В Беларуси кроссовер Nissan X-Trail 2023 в версии e-Power стоит ровно 139 900 рублей. Владельцам автомобилей Nissan в «ДрайвМоторс» по программе «В кругу Nissan» предложат выгоду в размере 1000 рублей, а при Trade-in дополнительно предоставят выгоду вдвое больше. Также действуют рассрочка и кредит по сниженной ставке. На автомобиль дают 2 года гарантии или 60 тыс. км пробега.